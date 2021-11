Ilkay Gündogan trifft: Manchester City bleibt am FC Chelsea dran

Titelverteidiger Manchester City bleibt dem FC Chelsea in der englischen Premier League auch dank Ilkay Gündogan auf den Fersen.

City zog damit zunächst mit 29 Punkten mit Chelsea gleich. Der Champions-League-Sieger trifft am Sonntagabend aber noch auf Rekordmeister Manchester United.

Der FC Liverpool (28) mit Teammanager Jürgen Klopp bleibt am Führungs-Duo dran. Die Reds setzten sich bereits am Samstag an der Anfield Road mit 4:0 (3:0) gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl durch.