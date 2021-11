Slalom in Killington: Dürr hat Podium erneut im Blick

Skirennläuferin Lena Dürr muss für ihr nächstes Weltcup-Podium erneut eine echte Aufholjagd hinlegen. Die 30-Jährige, zuletzt in Levi zweimal Dritte, liegt beim Slalom in Killington/USA als Vierte zwar erneut in Schlagdistanz. Allerdings ist ihr Rückstand zu Rang drei mit 0,48 Sekunden schon recht deutlich.