3. Liga: FC Viktoria Köln – Hallescher FC, 2:0 (2:0)

Der FC Viktoria Köln errang am Sonntag einen 2:0-Sieg über Hallescher FC. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Viktoria Köln heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Ein Doppelpack brachte Viktoria in eine komfortable Position: Luca Marseiler war gleich zweimal zur Stelle (2./20.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der FC Viktoria Köln bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.