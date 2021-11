2. Liga: Hamburger SV – FC Ingolstadt 04, 3:0 (2:0)

Der HSV setzte sich standesgemäß gegen Ingolstadt mit 3:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Hamburg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Faride Alidou trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Nach Vorlage von Sonny Kittel markierte Bakery Jatta für den Hamburger SV das 2:0 (38.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Hamburg gelang in der 88. Spielminute der dritten Tagestreffer. Schlussendlich verbuchte der Hamburger SV gegen den FC Ingolstadt 04 einen überzeugenden Heimerfolg.