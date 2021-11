2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Hansa Rostock, 1:1 (0:1)

Simon Rhein ließ sich in der 26. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für die Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für Rostock ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für den späten Ausgleich war Sven Michel verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen der SCP und FC Hansa Rostock mit jeweils einem Punkt auseinander.