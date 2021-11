Sprint: Nawrath knackt als Sechster Olympia-Norm

Philipp Nawrath hat beim Weltcup in Östersund im Sprint über 10 km als erster deutscher Biathlet die Norm für die Olympischen Winterspiele geknackt.

Philipp Nawrath hat beim Weltcup in Östersund im Sprint über 10 km als erster deutscher Biathlet die Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking geknackt. Der 28-Jährige belegte einen starken sechsten Rang und schaffte nach einem indiskutablen 80. Platz im Einzel am Samstag Wiedergutmachung.