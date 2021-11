Paris Saint-Germain gewinnt bei AS St. Étienne und bangt um Neymar

Wer hätte sie erkannt? So feierten Neymar, Mbappé und Co. Halloween

PSG gerät bei Ramos-Debüt in Rückstand

Paris, bei dem Sergio Ramos erstmals in der Startelf stand, drückte von Anfang an auf die Führung und ging bereits in der fünften Minute vermeintlich in Führung. Der Treffer von Neymar wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung des Brasilianers zurecht vom VAR einkassiert.