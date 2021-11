Handball: DHB-Frauen verlieren WM-Generalprobe

Rückkehrerin Grijseels mit vier Toren

Vier Tage vor dem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Tschechien waren Rückkehrerin Alina Grijseels, die sich beim letzten Training in Deutschland verletzt hatte, und Marlene Kalf am Sonntagnachmittag mit vier Treffern die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

DHB-Auswahl erwischt holprigen Start

Die DHB-Auswahl erwischte einen holprigen Start und lag früh mit vier Toren zurück. Der erste Treffer der Partie gelang Co-Kapitänin Grijseels erst in der achten Minute per Siebenmeter.

Vor knapp 600 Zuschauern in der spanischen Hauptstadt kämpfte sich das Groener-Team in der Folge langsam an die Spanierinnen, Olympia-Neunte in Tokio, heran und hielt den Rückstand bis zur Halbzeit bei zwei Toren.