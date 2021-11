FC Bayern: Oliver Kahn äußert sich zur Katar-Debatte nach JHV - Hoeneß verteidigt ihn

Oliver Kahn spricht über die Jahreshauptversammlung und die Debatte um das Katar-Sponsoring. Hoeneß nimmt den Bayern-Vorstandschef in Schutz.

„Offenbar ist in den Emotionen einiges nicht angekommen, was mir in Zukunft wichtig ist. Es hat sich erneut gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen dem FC Bayern und unseren Mitgliedern ist“, begann der Bayern-Vorstandschef sein Statement auf Twitter.