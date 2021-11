Bundesliga: Florian Neuhaus gegen Köln unglücklich - Wechsel für Hamann vorstellbar

Noch im Sommer wurde Florian Neuhaus mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Davon scheint er aktuell weit entfernt: Am Samstag wurde der Nationalspieler mit einem Patzer zur tragischen Figur im Rheinderby.

In der 76. Minute hatte Neuhaus am Samstag vor dem eigenen Strafraum den Ball, um ihn dann Mark Uth unbedrängt in den Lauf zu spielen. Der Kölner bestrafte den Fehlpass zu allem Überfluss mit der 2:1-Führung, am Ende gewannen die Gastgeber das Derby mit 4:1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)