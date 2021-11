Sergio Ramos gibt Debüt für PSG bei Spiel in St. Étienne in Ligue 1

Trainer Mauricio Pochettino berief den 35-Jährigen beim Auswärtsspiel von PSG bei AS Saint-Étienne in der Ligue 1 (ab 13 Uhr im LIVETICKER) in die Startelf. Ramos ersetzt an der Seite von Marquinhos in der Viererkette Presnel Kimpembe, der auf die Bank rückt.