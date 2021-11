Rangnick-Wechsel zu ManUnited verzögert sich

Frankfurt am Main (SID) - Die Premiere von Ralf Rangnick als Teammanager des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United könnte noch einige Tage auf sich warten lassen. Nach SID-Informationen wird es bis zur Vollzugsmeldung noch etwas dauern, weil die Erstellung der Arbeitspapiere seit dem Brexit deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Demnach wird Rangnick sein Debüt wahrscheinlich noch nicht am Donnerstag in der Ligapartie gegen den FC Arsenal feiern.