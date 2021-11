Erster deutscher WM-Hattrick seit 50 Jahren durch Boll

Der Weltranglistenelfte Timo Boll (Düsseldorf) hat bei der WM in Houston durch seine schon sichere Bronzeplakette die insgesamt 54. Medaille für das deutsche Tischtennis in der 95-jährigen Historie der Titelkämpfe gewonnen. Für den 40 Jahre alten Europameister persönlich bedeutet der Podestplatz in Texas die zweite WM-Medaille im Einzel nach Bronze vor zehn Jahren in Rotterdam.