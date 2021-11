Manchester United: Michael Reschke glaubt an Erfolg von Ralf Rangnick

Reschke: Rangnick hat deutschen Fußball mit am meisten verändert

Auch deshalb sei sich Reschke sehr sicher, dass die Zusammenarbeit ein Erfolg werden wird. Er sieht nur ein Problem darin, dass er mit seiner Arbeit mitten in der Saison beginnen müsse, wo alle drei bis vier Tage ein Spiel ansteht. „Das bedeutet vielleicht, dass es am Anfang nur kleine Fortschritte geben wird.“

Trotzdem werde die Verbesserung bei United kommen. Auch weil sich Rangnicks Erfolg im Verbessern von Spielern über Jahrzehnte bewiesen habe. „Ganz einfach: Ralf ist der Mann, der den deutschen Fußball in den letzten 20 Jahren am meisten verändert hat.“

Was Reschke damit konkret meint, ist Rangnicks Idee des Gegenpressings. Der 63-Jährige hatte diesen Ansatz entwickelt und damit die Grundlagen für die Spielidee der in der Premier League äußerst erfolgreichen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gelegt.

„Er war der erste Trainer in Deutschland der den Libero aufgab und in der Abwehr mit einer Viererkette spielte, die es erlaubte, aggressive zu pressen. Pep (Guardiola) wird zurecht oft als Innovator gefeiert, der den Fußball weltweit verändert hat, gefeiert, doch Ralf hatte einen ähnlich hohen Anteil an Veränderungen in Deutschland.“