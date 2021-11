Eiseskälte: Skilanglauf-Start in Ruka vorerst verschoben

In Ruka wurde der Langlaufstart verschoben © AFP/SID/VESA MOILANEN

Wegen der Eiseskälte in Ruka hat die FIS den für 10.20 Uhr MEZ geplanten Start des Skilangslaufs der Frauen über 10 km auf 13.45 Uhr MEZ verschoben.

Wegen der Eiseskälte im finnische Ruka hat der Weltverband FIS den für 10.20 Uhr MEZ geplanten Start des Skilangslaufs der Frauen über 10 km auf 13.45 Uhr MEZ (14.45 Uhr Ortszeit) verschoben. In der Nähe des Polakreises wurden am frühen Sonntag Temperaturen von 20 Grad unter Null gemessen. „Die Jury wird die Temperaturen weiter beobachten und über mögliche weitere Änderungen informieren“, teilte die FIS mit.

Um 12.30 MEZ sollen wie geplant auch die Männer über 15 km an den Start gehen. Zudem ist in Ruka für 15.05 Uhr MEZ die Entscheidung in der Nordischen Kombination geplant, wo zehn Kilometer gelaufen werden müssen.