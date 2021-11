Biathlon: Name Peiffer taucht in Startliste auf - Cousine von Arnd startet für Kanada

Benita Peiffer in Östersund, wo sie für die kanadische Mannschaft an den Start geht © https://www.instagram.com/benitapeiffer/

So mancher wundert sich, warum der Name Peiffer auch nach dem Rücktritt von Arnd Peiffer in den Biathlon-Startlisten auftaucht. Eine Cousine will nun für Furore sorgen.