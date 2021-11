2. Liga: Holstein Kiel – SV Werder Bremen, 2:1 (1:0)

Für den SV Werder Bremen gab es in der Auswärtspartie gegen Holstein Kiel nichts zu holen. Werder verlor mit 1:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Kiel ging in der 44. Minute in Front. Ein Tor auf Seiten von Holstein Kiel machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Eine Vorlage von Marvin Ducksch erreichte Niclas Füllkrug, der zum Ausgleich traf (56.). Für das zweite Tor der Störche war Benedikt Pichler verantwortlich, der in der 64. Minute das 2:1 besorgte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte Kiel gegen den SV Werder Bremen.