FC Bayern: Müller-Ansage! Ballon d'Or muss an Lewandowski gehen

Für Thomas Müller kann der Ballon d‘Or nur an Robert Lewandowski gehen. Der Bayern-Star erklärt, warum zum Beispiel Karim Benzema es weniger verdient hätte.

Am Montag wird nach einem Jahr Corona-Pause auch der Ballon d‘Or wieder verliehen - und geht es nach Thomas Müller, dann kann der Sieger nur Robert Lewandowski vom FC Bayern sein!

Zwar werde es beispielsweise aus Spanien auch Stimmen geben, dass Karim Benzema es auch verdient habe, „aber wenn ich sehe, was er nicht nur uns gibt... Er hat mit uns alles gewonnen, dann ist die Wahl ausgefallen. Dann hat er in der nächsten Saison sofort drauf den Torrekord in Deutschland eingestellt“, betonte Müller.