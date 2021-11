Darts Players Championship Finals: Peter Wright im Viertelfinale, MvG besiegt Anderson, de Sousa und Pric im Einsatz

Erst im elften (!) Versuch gelang dem Schotten überhaupt ein Treffer auf die Doppel. Da lag MvG aber schon mit 4:0 in Führung und sollte diesen Vorsprung bis zu Ende nicht mehr abgeben.

Am Ende landete er bei 95 Punkten und einer Checkout-Quote von 40 Prozent.

Damit kommt es für Michael van Gerwen im Viertelfinale nach Raymond van Barneveld und Gary Anderson zum dritten Top-Duell. Dort geht es nun gegen Peter Wright. Anderson wartet hingegen nun schon seit August 2020 auf einen Sieg gegen van Gerwen. Damals besiegte er den Niederländer in der Premier League mit 7:4.

Nach Lewis-Zoff: Wright zittert sich weiter

Zwar klingen seine Statistiken mit einem 3-Dart-Average von 93 Punkten und einer Checkout-Quote von 40 Prozent durchaus stabil, in den entscheidenden Momenten hatte er aber immer wieder kleine Wackler drin.

Am Ende machte er jedoch die Punkte zum richtigen Zeitpunkt, daran konnte auch das Weltklasse-Highfinish von Heta zum zwischenzeitlichen 6:4 nichts ändern. „The Heat“, der in der Runde zuvor Gabriel Clemens mit 6:2 aus dem Turnier gekegelt hatte, machte das Leg mit einem Bulls Eye zu.

Cross geht zum Ende die Puste aus

Für Rob Cross ist gegen Ryan Searle im Achtelfinale Schluss. Nach einem lange Zeit ausgeglichenen Duell muss sich der Weltmeister von 2018 am Ende mit 7:10 geschlagen geben.

Bis zum 7:7 war der Ausgang des Spiels völlig offen - wobei „The Voltage“ leichte Vorteile hatte. im 15. Leg kippte jedoch das Momentum in Richtung von Searle, der sich mit drei Legs in Folge den Sieg und damit den Einzug in das Viertelfinale sicherte.