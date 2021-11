WM-Generalprobe: Dartsprofis Schindler und Clemens gescheitert

Die deutschen Dartsprofis Martin Schindler und Gabriel Clemens sind bei den Players Championship Finals in England in der zweiten Runde gescheitert.

Die deutschen Dartsprofis Martin Schindler und Gabriel Clemens sind bei den Players Championship Finals in Minehead/England in der zweiten Runde gescheitert. Schindler (Strausberg) unterlag bei der WM-Generalprobe Weltmeister Gerwyn Price (Wales) am Samstag mit 1:6, Clemens (Saarwellingen) dem Australier Damon Heta mit 2:6. Gegen Heta hatte Clemens bereits zum EM-Auftakt Mitte Oktober in Salzburg verloren.