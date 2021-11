2. Bundesliga, Werder Bremen: Frank Baumann äußert sich zur Trainer-Suche um Ole Werner

Bei der Trainersuche von Werder Bremen lässt sich Frank Baumann kaum in die Karten schauen. Ein Detail verrät er aber.

Werder soll in den Verhandlungen mit Ole Werner, der bis zu seinem Rücktritt am 20. September bei Kiel an der Seitenlinie stand, weit sein. Auf Namen ging Geschäftsführer Baumann bei SPORT1 nicht ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)