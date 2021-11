Bundesliga: FC Bayern besiegt Arminia Bielefeld knapp mit 1:0 - Sané trifft

"Stimmung geladen!" So erlebte der SPORT1-Reporter Bayerns JHV

Der FC Bayern München müht sich gegen Arminia Bielefeld lange, gewinnt aber am Ende doch noch. Das Team von Julian Nagelsmann ist jetzt wieder Tabellenführer.

Der FC Bayern besiegt Arminia Bielefeld mit 1:0, musste sich dabei aber ordentlich strecken. Zwei Tage nach der turbulenten Mitgliederversammlung fiel das erlösende Tor erst in der Schlussphase. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Vor dem direkten Duell beim BVB am kommenden Samstag liegen die Münchner damit einen Zähler vor dem Herausforderer. Der starke Sane erlöste die wenig effektiven Bayern mit seinem neunten Pflichtspieltreffer (71.), einem traumhaften Schlenzer ins linke obere Toreck. Mit ihrem 102. Tor im Kalenderjahr übertrafen die Münchner den bisherigen Rekord des 1. FC Köln. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ortega zeigt starke Paraden

Dann rollte Angriff um Angriff auf das Gäste-Tor, Schlussmann Stefan Ortega rückte in seinem 200. Pflichtspiel für Bielefeld ins Rampenlicht. Er parierte gegen Thomas Müller (7./21.), Leroy Sane (11.) und Alphonso Davies (16.), Robert Lewandowski schoss vorbei (24.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Davies (34.) und Lewandowski (38.) kamen vor der Pause zu weiteren Gelegenheiten. Doch das Spiel des Favoriten war nun längst nicht mehr so zwingend wie in dessen Drangphase. Im und um den Strafraum agierte der deutsche Rekordmeister zu umständlich, auch bei Ecken entstand keine Gefahr.

Musiala leitet Führung ein

Gleich mit der ersten Möglichkeit in der zweiten Hälfte war Ortega dann geschlagen, doch Sanes Schuss zischte knapp vorbei (46.). Müller verstolperte den nächsten Hochkaräter (49.). Trainer Nagelsmann sah all dies mit zunehmender Ungeduld. Doch was er auch rief und gestikulierte - es half zunächst nichts.