FC St.-Pauli: Trainer Timo Schultz hat Corona und fehlt gegen 1. FC Nürnberg

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gaben die Hamburger am Samstagabend bekannt.

Der Coach reiste nicht mit der Mannschaft zum Punktspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg und begab sich stattdessen in Hamburg in häusliche Quarantäne.