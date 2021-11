FC Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert Bosse nach JHV - "Miteinander mit Füßen getreten"

Selbst Hoeneß fehlen die Worte: So chaotisch endete Bayerns JHV

Auch Lothar Matthäus äußerte sich zur Thematik. Und der ehemalige Bayern-Profi fands deutliche Worte. „Das Miteinander, was Bayern immer ausgezeichnet hat, ist mit Füßen getreten worden", monierte Matthäus vor der Bundesliga-Partie gegen Arminia Bielefeld bei Sky .

Der Rekordnationalspieler ergänzte: „Ich finde es schade. Man kann sich austauschen, man kann auch Fans zulassen, ihre Meinung zu äußern. Ich glaube, das ist, was Bayern stark macht." Man müsse natürlich nicht alles machen, was die Fans wollten. „Man soll es sich zumindest anhören.''

Matthäus: „Das passt mir als ehemaliger Bayern-Spieler nicht“

So etwas habe es zu seiner aktiven Zeit nicht gegeben. „Das passt mir als ehemaliger Bayern-Spieler nicht.'' Der 60-Jährige betonte: „Wir waren immer eine Einheit, wir haben Erfolge gemeinsam gefeiert, haben aber auch Niederlagen weggesteckt. Diese Gemeinsamkeit hat man am Donnerstag nicht gesehen.''

Trainer Julian Nagelsmann stellte sich allerdings. „Ich habe in meinem Stellenprofil mal gelesen, dass es dazu gehört, Stellung zu beziehen. Ich stelle mich gerne.“ Der 34-Jährige gab einen Einblick in die Gespräche nach der JHV. „Ich war in der Geschäftsstelle und habe mit Oli und Brazzo kurz gesprochen. Ich habe auch da meine Meinung gesagt, wie ich die Veranstaltung gesehen habe.“