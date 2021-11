Bundesliga: Hertha BSC – FC Augsburg, 1:1 (1:0)

Die Hertha ging durch Marco Richter in der 39. Minute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause die Heimmannschaft, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der 96. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Hertha den Gegentreffer des FC Augsburg nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Hertha BSC mit dem FCA kein Sieger gefunden.