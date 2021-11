2. Liga: Als vor 40 Jahren bei Werder Bremen vor Kiel-Duell ebenfalls Trainer-Chaos herrschte

Wenn Werder Bremen zu einem Zweitligaspiel nach Kiel muss, dann muss die Trainerfrage offenbar ungeklärt sein ( 2. Liga: Holstein Kiel - Werder Bremen, ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream ). Heute steigt erst das zweite Treffen der Nordklubs im Unterhaus in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und wie vor 40 Jahren herrscht Unruhe um den wichtigsten Posten in einem Fußballverein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

1981 war es zwar nicht so skandalös wie heute, da sich Werder-Coach Markus Anfang mit einem offenkundig gefälschten Impfzertifikat selbst um seinen Job gebracht und sein Vertreter mit Covid 19 infiziert hat, doch die Situation war nicht minder prekär. Damals wie heute stellte sich die Frage: wie sollte es weiter gehen, wer bringt Werder zurück in die Bundesliga?

„Ritter Kuno“ sollte Werder zum Aufstieg verhelfen

Denn an Fußball war für Klötzer zunächst nicht zu denken. Die Lösung: die Mannschaft des Tabellenführers übernahm Manager Rudi Assauer – solange Klötzer in der Klinik lag, hieß es. Am 2. März erschien er wieder beim Training, noch sichtlich angeschlagen und von Kopfschmerzen geplagt und überließ Assauer die Arbeit auf dem Platz. Für vier Spiele versuchte er dann noch sein Glück, Assauer immer an seiner Seite.