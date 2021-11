Hertha gibt Sieg in letzter Sekunde aus den Händen

Hertha BSC kommt im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga einfach nicht vom Fleck. Gegen den FC Augsburg verspielten die Berliner am Samstag in der hektischen Schlussphase noch eine 1:0-Führung und kamen in einem vom Kampf geprägten Spiel nur zu einem 1:1 (1:0). Somit steht Hertha bei vier Ligaspielen in Folge ohne Sieg und bleibt mit 14 Punkten nah an der Abstiegszone.