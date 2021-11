Hertha BSC gegen FC Augsburg 1:1: Gregoritsch rettet FCA, nachdem ausgerechnet Richter trifft

Fehler-Analyse: So einfach kassierten die Bayern ihre Tore

Der FC Augsburg holt nach seinem Sieg gegen den FC Bayern in Berlin einen Punkt. Für Hertha BSC trifft ausgerechnet ein Ex-FCA-Profi - Gregoritsch rettet Weinzierls Team spät.

Der FC Augsburg hat eine Woche nach dem Coup gegen den FC Bayern glücklich einen Punkt in Berlin gerettet, Hertha BSC kommt im Tabellenkeller der Bundesliga einfach nicht vom Fleck.

Gegen den FCA verspielten die Berliner am Samstag in der hektischen Schlussphase noch eine 1:0-Führung und kamen in einem vom Kampf geprägten Spiel nur zu einem 1:1 (1:0).