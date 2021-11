Bundesliga: VfL Bochum schlägt SC Freiburg nach Tor von der Mittellinie

Der SC Freiburg verliert in der Bundesliga zum dritten Mal in Folge. Beim Aufsteiger VfL Bochum unterliegen die Breisgauer mit 1:2. Gefeierter Held ist Bochums Milos Pantovic, der erneut von der Mittellinie trifft.

Erneuter Mittellinien-Wahnsinn von Milos Pantovic in Bochum.

„Ich habe sofort nachdem der Ball den Fuß verlassen hat gemerkt, dass er rein geht. Man hat da immer so ein Gefühl. Ich hatte auch so ein Gefühl, dass der Ball dahinkommt, wo ich stand. Das ist dann auch ein wenig Instinkt“, erklärte der Torschütze nach dem Spiel.

Pantovic vermieste damit Christian Streich sein Jubiläum. Im 300. Bundesligaspiel gab es für den Trainer keine Geschenke. Die Niederlage war für den SC Freiburg bereits die dritte Niederlage in Folge.

Bochum in Halbzeit eins mit viel Glück

Beide Teams starteten abwartend in die Partie. Die erste kleine Chance der Partie hatte Freiburg durch Jeong. Doch der Schuss des Südkoreaners war zu unplatziert (9.).

Danach war Bochum die etwas druckvollere Mannschaft. Die nächste große Chance hatten aber die Freiburger. Höler wurde in aussichtsreicher Position im Strafraum aber zweimal geblockt (22.).

Der VfL hatte in der Folge Glück, dass sie zu elft weiterspielen durften. Der schon verwarnte Losilla kam gegen Höler deutlich zu spät und hätte sich über seine zweite Gelbe Karte nicht beschweren dürfen (42.).

Kurz vor der Pause wären die Gäste aus Freiburg dann fast noch in Führung gegangen. Nach einer Grifo-Ecke traf Nico Schlotterbeck aber nur den Pfosten und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.