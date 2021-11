Bob: Francesco Friedrich triumphiert im Zweierbob, Lochner Zweiter

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) lässt weiter keine Zweifel an seiner Vormachtstellung im Olympia-Winter aufkommen.

Der Rekordweltmeister gewann am Samstag wie bereits beim Saisonauftakt in der Vorwoche im Zweier in Innsbruck-Igls, allerdings mit Anschieber Thorsten Margis anstatt Alexander Schüller.