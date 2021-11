Darts Players Championship Finals: Peter Wright und Adrian Lewis mit Zoff nach Duell in der zweiten Runde

Am zweiten Tag der Players Championship Finals in Minehead (LIVE auf SPORT1) kommt es zwischen Peter Wright und Adrian Lewis zu einem intensiven Wortgefecht nach dem Spiel. Wright nimmt die Situation später mit einem Schmunzeln.

Am zweiten Tag der Ladbrokes Players Championship Finals in Minehead (alle Spiele LIVE auf SPORT1) sorgten Peter Wright und Adrian Lewis erst sportlich für einen Krimi - und danach für einen handfesten Zoff! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Aber der Reihe nach: Im Duell der beiden Ex-Weltmeister sah es zu Beginn nach einem Durchmarsch von Lewis aus. Der Champion von 2011 und 2012 ging schnell mit 3:0 in Führung. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts Players Championship Finals)

Danach kämpfte sich der Weltmeister von 2020 aber ins Match und ging bei 5:4 erstmals in Führung. Nun wurde es zum Krimi, der erst im Decider seinen Sieger fand. Am Ende checkte der Schotte Rest-40 aus und sicherte sich so den Einzug ins Achtelfinale.