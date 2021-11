Nordische Kombination: Dreifachsieg für Weber, Frenzel und Geiger, Riiber disqualifiziert

Weber siegt vor Frenzel und Geiger

Webers zuvor bestes Weltcupergebnis war ein siebter Platz 2018 in Ramsau gewesen. Der Senkrechtstarter lag schon nach dem Springen in Führung, im Ziel hatte er 1,2 Sekunden Vorsprung auf den ebenfalls für den SSV Geyer startenden dreimaligen Olympiasieger Frenzel.

„Es fühlt sich wirklich gut an, so in die Saison zu starten. Ich bin richtig glücklich, sowohl mit dem Sprung als auch dem Langlauf. Wir Deutschen haben heute einen guten Job gemacht“, sagte Frenzel.

Riiber disqualifiziert

Topfavorit Riiber, der den Saisonauftakt am Freitag überlegen gewonnen hatte, war dagegen nicht am Start. Der dreimalige Gewinner des Gesamtweltcups wurde nach der Qualifikation wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Riiber passierte dieses Missgeschick nicht zum ersten Mal, zuletzt war er im November 2020 disqualifiziert worden - ebenfalls beim Saisonstart in Ruka. Am Sonntag kann er aber Revanche nehmen.

In der Loipe ging es von Beginn an hoch her: Nach 2,5 Kilometern hatte sich eine siebenköpfige Spitzengruppe gebildet, darunter die im Springen stark verbesserten Frenzel und Geiger sowie Weber, dem am Morgen mit 136,5 m die Bestweite gelungen war.