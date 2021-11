3. Liga: TSV Havelse – TSV 1860 München, 2:3 (0:2)

Die Gastgeber gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Tobias Fölster das schnelle 1:0 für 1860 erzielte. Marcel Bär war nach Vorlage von Stefan Lex dafür verantwortlich, dass der TSV 1860 München zum zweiten Mal im Match jubelte (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Wenige Minuten später verkürzte der TSV Havelse auf 1:2 (51.). Merveille Biankadi erzielte in der 55. Minute das 3:1, indem er auf Zuspiel von Sascha Mölders vollendete. Havelse stellte das 2:3 sicher (85.). Der TSV Havelse hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.