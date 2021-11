2. Bundesliga: Darmstadt Spitzenreiter, Schalke siegt 5:2, Hannover auf Talfahrt

Darmstadt 98 hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert.

Darmstadt 98 hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Im Geisterspiel bei Erzgebirge Aue setzten sich die Lilien mit 2:1 (0:0) durch.

Marcel Ritzmaier (47.) brachte Sandhausen in der Veltins-Arena in Führung, Thomas Ouwejan (58.) gelang allerdings der rasche Ausgleich. Marius Bülter (64./76.), Aleksander Schirow (72., Eigentor) und Rodrigo Zalazar (82.) brachten dann den achten Schalker Saisonsieg unter Dach und Fach. Pascal Testroet (74.) gelang nur noch das zwischenzeitliche Anschlusstor für den SVS.

Luca Pfeiffer (62.) erzielte das Führungstor für die Gäste in Aue, er erhöhte sein Saisontrefferkonto auf zwölf. Aaron Seydel (75.) zeichnete für das 2:0 verantwortlich. Antonio Jonjic (85.) gelang das Anschlusstor für den FC Erzgebirge.

Für Darmstadt war es der vierte Sieg in Folge, und es waren die Punkte 17, 18 und 19 aus den letzten sieben Spielen. Für Aue ging eine Serie von zuletzt zehn Punkten aus den vergangenen vier Begegnungen, darunter zwei Siege in Folge, zu Ende.

Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi (17.) brachte den KSC in Führung. Daniel Gordon (27.) und Marvin Wanitzek (29.) machten per Doppelschlag schon in der ersten Halbzeit alles klar. Philipp Hofmann (83.) traf mit seinem achten Saisontor zum Endstand.