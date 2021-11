BVB-Torjäger Haaland in Wolfsburg zunächst auf der Bank

Am Freitag hatte Dortmunds Trainer Marco Rose den 21-Jährigen wieder in den Kader berufen, aber maximal einen Kurzauftritt von Haaland in Aussicht gestellt. Beim Bundesliga-Topspiel am kommenden Wochenende gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München soll der Topstürmer dann länger zum Einsatz kommen.