FC Liverpool: Thiago zeigt sein wahres Gesicht - Traumtor gegen Porto Thiago überrascht sogar Klopp

Thiago nach Traumtor: "Sieg ist wichtiger"

Fabian Schreiner

Thiago Alcantara wird für seinen Treffer gegen den FC Porto gefeiert. Der Stratege scheint nun endlich beim FC Liverpool angekommen zu sein. Die Fans zweifelten schon an ihm.

Er hat eine überragenden Technik, behält in jeder Spielsituation die Ruhe, setzt seine Mitspieler gekonnt in Szene und weiß genau, wie er sich in welchem Moment zu bewegen hat: Die Rede ist von Thiago Alcantara vom FC Liverpool.

Das Spiel des Spaniers erinnerte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sogar einst an den großen Diego Maradona. Wer die letzten Auftritte Thiagos im Dress des FC Liverpool verfolgte, der sah einen Spieler, der wie in seinen besten Zeiten beim FC Bayern nahezu über den Platz schwebte - und für ein Traumtor sorgte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Thiago dirigiert und zaubert

„Tantalsing“, also so viel wie verführerisch oder verlockend, war das, was der Spanier beim 2:0-Sieg über den FC Porto geboten hatte - ohne Zweifel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Thiago dirigirte, zauberte und krönte seine Leistung mit einem Sensations-Tor aus rund 25 Metern. Der 30-Jährige knallte den Ball in der 52. Minute aus vollem Lauf per Dropkick wunderschön in die untere rechte Ecke. Für Thiago war es erst der zweite Treffer nach seinem Wechsel im Sommer 2020.

Mit diesem Tor leitete der 1,72 Meter große Thiago den fünften Sieg im fünften Spiel in der Champions League ein. Schon vor Anpfiff war klar, dass Liverpool als Gruppensieger ins Achtelfinale ziehen würde.

„Ein Wundertor“, hieß es vonseiten der Sun. „Wer auch immer Thiago im Training sieht, weiß, dass er die Technik hat, um das zu tun“, lobte Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz. „Aber selbst mit dieser Technik passiert es nicht häufig, dass er so einen Donnerball abfeuern kann.“

PK-Zoff! Reporter verlangt Klopp-Entschuldigung bei ganz Afrika

Thiago bleibt nach Traumtor bescheiden

Thiago aber blieb wie so oft sehr bescheiden. Es sei immer sehr speziell, „ein Tor zu schießen, dem Team zu helfen und in diesem Stadion zu treffen“, sagte er. „Ich bin froh, dass das Tor die Schönheit abgebildet hat, die ich in den Fußball bringen will.“

Auch wenn Thiago immer zu 100 Prozent davon überzeugt war, mit seinem Wechsel nach Liverpool die richtige Wahl getroffen zu haben, waren sich nicht alle Fans des FC Liverpool so sicher.

In der Endphase der vergangenen Saison steigerte sich Thiago zwar, doch aus unterschiedlichen Gründen war er nicht in der Lage, konstant Leistungen auf hohem Niveau abzurufen. Seit seinem Wechsel kam er nur selten über die Reservistenrolle hinaus.

Thiago-Problem? Klopp zieht Bayern-Vergleich

Vor ein paar Wochen wurde in den Medien bereits darüber spekuliert, dass sich Thiago bald wieder seinem Heimatverein FC Barcelona anschließen würde.

Doch die letzten Tage könnten sich als entscheidende Momente für Thiagos Karriere an der Anfield Road erwiesen haben.

Thiago übernimmt Verantwortung

Nachdem er bereits am vergangenen Wochenende beim Kantersieg über den FC Arsenal beeindruckt hatte, zeigte der 30-Jährige auch gegen Porto die Qualitäten, die Jürgen Klopp dazu bewogen haben, ihn zu verpflichten. Seine Pässe brachten die Zuschauer in Anfield zum Staunen.

Sicherlich erfreulich war für Klopp auch die Art und Weise, wie Thiago neben dem jungen Champions-League-Debütanten Tyler Morton und dem erneut guten Alex Oxlade-Chamberlain zusätzlich Verantwortung im Zentrum übernahm.

Der Mittelfeldstratege scheint - mit etwas Verspätung - endlich so richtig in Liverpool angekommen zu sein.

