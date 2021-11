Bundesliga, FC Bayern: Jamal Musiala eine Option auf der Sechs

Der Nationalspieler konnte einen negativen Test vorweisen und die Quarantäne, die er zuletzt als ungeimpfte Kontaktperson eines Infizierten antreten musste, um Mitternacht verlassen. In der Zwischenzeit soll Musiala übrigens genau wie Serge Gnabry geimpft worden sein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Von Beginn an ist Musiala gegen die Westfalen aber noch keine Option. Allerdings könnte der 18-Jährige für das Topspiel bei Borussia Dortmund am 4. Dezember wieder von Anfang an auflaufen - und zwar auf einer für ihn ungewohnten Position im zentralen defensiven Mittelfeld. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)