Studie: Psychische und physische Gewalt an Kindern im Sport weit verbreitet

Beinahe zwei Drittel der Befragten haben Missbrauch auf psychischer Ebene erfahren, angefangen von fehlendem Lob bis hin zu Erniedrigungen. 44 Prozent gaben laut der am Samstag im Rahmen eines Symposiums in Monaco veröffentlichten Studie "Child Abuse in Sport: European Statistics (CASES)" an, Opfer physischer Übergriffe geworden zu sein.