Bundesliga heute: Wolfsburg - BVB, Köln - Gladbach LIVE im TV, Stream & Ticker

In der Champions League ist das vorzeitige Aus des BVB nach einer bitteren Pleite besiegelt. Findet das Team in der Bundesliga wieder zurück in die Spur?

Der BVB unterlag bei Sporting Lissabon mit 1:3 und hat einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase keine Chance mehr, das Achtelfinale zu erreichen. Vor allem die eklatanten Schwächen in der Abwehr kosteten dem Team die Chance auf ein besseres Ergebnis. Eine Rote Karte gegen Emre Can tat ihr Übriges.

Nach der erfolglosen Dienstreise steht für die Truppe von Trainer Marco Rose am Wochenende wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Am 13. Spieltag müssen die Schwarz-Gelben beim VfL Wolfsburg antreten.

Haaland könnte zum Einsatz kommen

Da die Borussia am vergangenen Spieltag bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Bayern München herangerückt ist, wäre ein Sieg enorm wichtig, um den Rekordmeister weiter unter Druck zu setzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch Gegner Wolfsburg geht nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Am Dienstag setzte es in der Königsklasse ebenfalls eine Niederlage. Gegen den FC Sevilla stand am Ende ein 0:2