Formel 1: Mick Schumacher verschickt besondere Weihnachtskarte

Familie Schumacher versendet an Weihnachten außergewöhnliche Grußkarten. Bei Mamma Rossella kommt die Sendung besonders gut an.

Ein Exemplar hat sein Sohn Mick Schumacher (22) dieses Jahr auch an Rossella Giannini aus dem Ristorante La Montana in Maranello geschickt. Die Italienerin ist besser bekannt als Mamma Rossella, die schon Michael Schumacher stets sein Lieblingsgericht „Tagliatelle mit Fleischragout“ kochte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Weihnachtskarte zeigt Michael Schumacher

Das Besondere an der Weihnachtskarte: Sie zeigt auch Michael Schumacher (52)! Der siebenmalige Formel-1-Champion ist seit seinem schweren Skiunfall 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden, am Familienleben nimmt er aber weiter teil.

Rossella von Schumacher gerührt

Schon Anfang des Jahres hatte Rossella der Sport Bild erzählt: „Letzten Sommer hat Mick mich gefragt, ob ich nach Fiorano zum Test an die Strecke kommen will. Als ich ihn gesehen habe, hat er sofort gemerkt, wie mich das bewegt hat. Dieses rote Auto und die Initialen, da sind mir die Tränen gekommen.“

2021 hat Schumi junior noch zwei Formel-1-Rennen vor der Brust. 2022 will sich der Ferrari-Junior für mehr empfehlen – um am Ende wie sein Vater im roten Renner zu landen. Zu SPORT1 sagt er: „Mein Fokus liegt auf nächstem Jahr. Da will ich gut abschneiden und mein Talent und meinen Arbeitswillen zeigen und beweisen, dass ich das Zeug habe, in der Formel 1 auch weiter vorn mitzumischen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)