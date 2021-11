Türkei-Trainer Kuntz zuversichtlich: "Ronaldo kann uns nicht alleine besiegen"

Am 24. März 2022 kommt es in Portugal zum Duell der beiden Teams, fünf Tage später könnte der Sieger dann auf Europameister Italien treffen, der es seinerseits zum Auftakt der Play-offs mit Nordmazedonien zu tun bekommt.

In den Play-offs werden noch drei Tickets vergeben, um die sich zwölf Teams streiten. Die Teilnehmer sind in verschiedene "Wege" eingeteilt, die am Freitag ausgelost wurden. Nur die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für die Winter-WM in Katar.