VfB Stuttgart: Silas Katompa Mvumpa feiert emotionales Comeback nach acht Monaten

„Mannschaft, Fans, Stadion haben in dem Moment gemerkt, dass ihn alle vermisst haben“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Silas war beim 2:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 in der 85. Minute eingewechselt worden.

Die Leistung des 23-jährigen Kongolesen fand Matarazzo „ganz in Ordnung“. Allerdings merke man, dass er noch „ein paar Wochen“ brauche, betonte der Coach, es fehlt „vieles, was Körner und Ausdauer angeht“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Matarazzo: Silas-Rückkehr tut gut

Silas Katompa Mvumpa hatte sich am 20. März im Duell bei Bayern München (0:4) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Mit 13 Toren und fünf Assists in 27 Pflichtspielen war er in der abgelaufenen Saison ein absoluter Leistungsträger des VfB gewesen.