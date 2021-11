Anzeige

AEW Rampage: Britt Baker besiegt - Riho verdient sich Titelmatch Überraschender Rückschlag für Damenchamp

Britt Baker kassierte bei AEW Rampage eine etwas überraschende Niederlage © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Bei AEW Rampage kassiert Britt Baker ihre erste Niederlage seit acht Monaten. Zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho deuten sich Spannungen an.

WWE-Konkurrent AEW hat einen etwas überraschenden neuen Reizpunkt im Titelgeschehen gesetzt: Damenchampion Britt Baker kassierte bei der Freitagsshow Rampage eine Niederlage - und muss sich nun mit einer neuen Herausforderin auseinandersetzen.

Baker traf in in einem Kampf, bei dem es nicht um ihren Gürtel, aber um eine künftige Titelgelegenheit ging, auf eine alte Bekannte: die Japanerin Riho, erster Damenchampion der Liga, und mittlerweile nach Aufhebung der Reisebeschränkungen aus ihrer Heimat wieder in die USA zurückgekehrt.

Anzeige

Riho überraschte Baker am Ende des Kampfs mit einem Cradle und schulterte die Lebensgefährtin von Adam Cole. Es war die erste Niederlage für Baker in einem Einzelmatch seit acht Monaten, als sie vor ihrer Titelregentschaft das blutige Lights Out Match gegen Thunder Rosa verlor.

Rihos Sieg über die amtierende Titelträgerin hat also ein gewisses Gewicht. Wann sie ihr Titelmatch einlöst, ist noch unbekannt, der Rückkampf ist eine Option für das erste AEW-Samstagsspecial „Battle of the Belts“ am 8. Januar 2022.

Die weiteren Highlights:

- Die früheren WWE-Weggefährten Adam Cole und Bobby Fish feierten bei AEW ihren ersten Sieg als Tag Team: Die beiden besiegten zwei Vertreter der Best Friends, Publikumsliebling Orange Cassidy und Talent Wheeler Yuta.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

- Daniel Garcia, ein weiteres hochveranlagtes Mitglied der jungen AEW-Garde, forderte im letzten Match des Abends Eddie Kingston heraus - musste sich nach rund 15 Minuten aber dessen Spinning Back Fist beugen. Garcias Verbündete, das nach ihrem WWE-Aus von AEW fest verpflichtete Tag Team 2point0, attackierten Kingston nach dem Match, der als Kommentator agierende Chris Jericho - schon bei Dynamite von Garcia und 2point0 genervt - schritt ein und vertrieb das Trio. Kingston wirkte allerdings nicht glücklich mit der ungebetenen Hilfe.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 26. November 2021:

Adam Cole & Bobby Fish besiegen Orange Cassidy & Wheeler Yuta

Non Title Match: Riho besiegt Britt Baker

Eddie Kingston besiegt Daniel Garcia