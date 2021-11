WWE: Roman Reigns deutet bei SmackDown baldiges Aus an

Brock Lesnar kehrt kommende Woche zurück

Zayn - der am Ende Publikumsliebling Jeff Hardy ausschaltete - wurde am Ende von einem weiteren Auftritt Braxtons überschattet: Sie verkündete als „Breaking News“ und Fakt, dass Lesnars Suspendierung abgelaufen sei und er beim nächsten SmackDown wieder dabei sein werde.

Roman Reigns spricht von möglichem WWE-Aus

Zwar gilt als sehr unwahrscheinlich, dass Reigns Kandidat für einen Wechsel zu der von ihm immer wieder belächelten Konkurrenzliga AEW ist, was aber definitiv auf der Agenda steht ist eine andere Frage: die Frage, ob Reigns dem Vorbild von Dwayne „The Rock“ Johnson, Batista und John Cena folgt und neue Wege in Hollywood geht.

Reigns auf den Spuren von John Cena und The Rock?

In einem Interview-Auftritt bei der Michael Kay Show auf ESPN hatte Reigns zuletzt schon erklärt, dass das für ihn eine Zukunftsoption ist. In dieser Hinsicht würde es „recht bald Bewegung geben“.

Reigns - schon 2019 in dem Fast-&-Furious-Spinoff „Hobbs and Show“ an der Seite von Blutsbruder Johnson zu sehen - führte aus, dass er in Hollywood „weiter reinschnuppern und mehr Erfahrung“ sammeln wolle.