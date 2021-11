BVB: Aus in der Champions League kostet Millionen, FC Bayern profitiert

Borussia Dortmund verliert durch das Aus in der Champions League Millionen. Das ist in der Europa League kaum aufzuholen. Ausgerechnet der FC Bayern profitiert.

BVB gehen Millionen flöten

„Das ist sportlich und auch vom Image her ein Rückschlag. In dieser wirtschaftlichen Situation - gerade aus Corona kommend ist - dieses Aus sehr hart“, brachte es Sportdirektor Michael Zorc bei SPORT1 auf den Punkt: „Wir wissen nicht, was in nächsten Wochen passiert. Du musst in der Europa League nun weit kommen, um das irgendwie zu kompensieren. Ein schwerer Rückschlag!“