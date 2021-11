Bundesliga: VfB Stuttgart - FSV Mainz 2:1 - Befreiungsschlag dank Ito und Sosa

Der VfB Stuttgart bejubelt einen wichtigen Befreiungsschlag in der Bundesliga! Bei einem beherzten Auftritt am Freitagabend setzten sich die Schwaben mit 2:1 (1:1) gegen den FSV Mainz durch und beendeten damit die Pleiten-Serie der vergangenen Wochen.

Für die Führung sorgte der Innenverteidiger Hiroki Ito mit einem traumhaften Schlenzer ins lange Eck. Der Japaner überwand den machtlosen Mainzer Torhüter Robin Zentner in der 21. Spielminute und ließ sich anschließen für sein erstes Tor in der Bundesliga feiern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Noch vor der Pause schlugen die Gäste jedoch zurück. Alexander Hack stieg nach einer Ecke am höchsten und nickte weitgehend unbedrängt ein (40.). Bourna Sousa brachte Stuttgart wenig später aber erneut in Front (51.).

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge machte der VfB vor heimischem Publikum von Beginn an einen stabilen und spielfreudigen Eindruck. Schon wenige Minuten nach Anpfiff lag die Führung in der Luft, der zuletzt angeschlagene Omar Marmoush scheiterte jedoch mit seinem Abschluss im Strafraum am stark parierenden Zentner.