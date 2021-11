FC Bayern: Belgien-Tormaschine Deniz Undav wäre gern Backup für Lewandowski

Deniz Undav trumpft in Belgien weiter groß auf. Am Wochenende gelang ihm ein Viererpack. Ballert sich der 25-Jährige bald schon zum FC Bayern? Bei SPORT1 spricht er auch über den Rekordmeister.

Undav widmet Viererpack seiner Familie

“Ich bin total glücklich über meinen Viererpack, ich habe noch nie vier Tore in einem Spiel geschossen. Ich hoffe, dass es so weiter geht“, sagte Undav und ergänzte: „Ich habe meinen Viererpack meiner Familie gewidmet.“

Sein Marktwert liegt aktuell laut transfermarkt.de bei 2,2 Millionen Euro. Doch mit jedem weiteren Treffer dürfte er diesen steigern. Die Torquote des Deutschen mit türkischen Wurzeln ist in dieser Spielzeit beeindruckend. In 15 Partien traf Undav 14 Mal und lieferte zudem neun Assists.

Undav spielt sich immer mehr in den Fokus. Und was ist sein Torgeheimnis? „Meine Frau wohnt seit einem Jahr bei mir. Da wurden meine Leistungen schon Woche für Woche besser“, erzählt er.

Undav blendet Hype aus

“Ich kann den ganzen Hype um meine Person ganz gut ausblenden. Und die guten Artikel über mich sind ein Ansporn, noch besser zu werden, noch öfter zu treffen“, verrät Undav: „Ich habe mir vor dem Spiel am Wochenende gesagt, dass ich zeigen will, dass es verdient ist, so in den Medien zu stehen. Die Berichte über mich machen mich noch torgeiler.“