Anzeige

NBA: Zion Williamson von New Orleans Pelicans noch ohne Spiel - Rätsel seinen Zustand NBA-Wunderkind wirft Fragen auf

Viraler Hit: NBA-Legenden freuen sich auf 75. Saison

Franziska Wendler

Entgegen anderer Ankündigungen hat NBA-Wunderkind Zion Williamson noch kein Spiel in dieser Saison absolviert. Der Pelicans-Star wirft mehr und mehr Fragen auf.

Auf diese Statistik hätten die New Orleans Pelicans wohl liebend gerne verzichten. Die Franchise hat in dieser Saison bereits häufiger Verzögerungen bei der Rückkehr von Superstar Zion Williamson verkündet als Spiele in der NBA gewonnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

20 Partien hat die Truppe inzwischen absolviert, magere vier Siege gelangen. Dass es das Team von Trainer Willie Green derzeit nicht einfach hat, ist unbestritten. Immer wieder machen ihnen Verletzungen einen Strich durch die Rechnung.

Anzeige

So musste bereits Star-Spieler Brandon Ingram aussetzen. Bei ihm und allen anderen Verletzten scheinen aber zumindest Ausfallgrund- und Dauer abschätzbar. Bei Wunderkind Williamson ist dies mitnichten der Fall.

Der Zustand des 21-Jährigen ist nicht nur für Fans und Experten ein Mysterium, auch die Pelicans selbst scheinen nicht immer im Bilde gewesen zu sein. Doch was ist überhaupt vorgefallen?

Pelicans versprachen Zion-Einsatz zum Saisonstart

Am 27. September absolvierte die Franchise während ihres Trainingslagers den traditionellen Media Day. Völlig überraschend verkündete seinerzeit Executive Vice President David Griffin, dass sich der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2019 den rechten Fuß gebrochen hat.

Wann die Verletzung geschah, erwähnte er nicht. Stattdessen gab er eine optimistische Rückkehr-Prognose ab. „Der Zeitplan sieht vor, dass er vor der Saison wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Das wäre unsere Hoffnung. Wir sind sehr optimistisch, so wie es jetzt aussieht.“

Auch Williamson schlug ähnliche Töne an. „Ich erwarte, dass ich zum ersten Spiel zurück bin. Das erste offizielle Spiel, sollte ich besser sagen.“

Der NBA-Draft 2019 ist Geschichte. Die New Orleans Pelicans wählen Zion Williamson an erster Position. Doch welche Talente sind noch früh gepickt worden? SPORT1 präsentiert die ersten zehn Picks und ihre neuen Teams © Getty Images 10 - CAM REDDISH (SF/Atlanta Hawks/Duke): Reddish wurde als neuer Paul George gefeiert, stand bei Duke aber im Schatten von Williamson und Barrett. Seine Quote bei 3ern und am Korb war für einen Point-Forward seiner Klasse eher schwach. Die Vielseitigkeit und Größe spricht aber für ihn. NBA-Vergleich: Tyreke Evans, Jeff Green © Getty Images 9 - RUI HACHIMURA (PF/Washington Wizards/Gonzaga): Der Sohn eines Beniners und einer Japanerin könnte mit seinen Fähigkeiten als Scorer und Rebounder ein Small-Ball-Center werden, um die 4 zu spielen, muss er mehr 3er nehmen, das Potenzial hat er (46,9% von 20% im Vorjahr), in der Zone ist er schon stark. NBA-Vergleich: Paul Millsap © Getty Images 8 - JAXSON HAYES (C/New Orleans Pelicans/Texas): Beweglich und athletisch mit großem Wingspan, dadurch ein hervorragender Shotblocker. Einer der effizientesten Scorer in der vergangenen College-Saison. Muss aber Muskeln draufbacken und an seinen Reboundfähigkeiten arbeiten. NBA-Vergleich: Nerlens Noel © Getty Images Anzeige 7 - COBY WHITE (PG/Chicago Bulls/North Carolina): White zeigte bei den Tar Heels sein Potenzial als Scorer, hat einen Dreier und sich als Spielmacher im Saisonverlauf gesteigert. Dazu ist er ein flinker Verteidiger. NBA-Vergleich: Jamal Murray, Brandon Roy © Getty Images 6 - JARRETT CULVER (SG/Minnesota Timberwolves/Texas Tech): Culver ist ein ungewöhnlicher NBA-Anwärter. Er ist nicht mega athletisch und schafft erst in seinem zweiten College-Jahr den Durchbruch. Er hat gute Übersicht, verbessert stetig den Wurf und das Handling. Ein Wachstumsschub bringt ihm die nötige Flügel-Länge. NBA-Vergleich: Nicolas Batum, Caris LaVert © Getty Images 5 - DARIUS GARLAND (PG/Cleveland Cavaliers/Vanderbilt): Nach der Wahl von Collin Sexton im Vorjahr schnappten sich die Cavs mit Garland wieder einen Point Guard. Erstklassiger Shooter, seine Passfähigkeiten können da nicht mithalten. NBA-Vergleich: Damian Lillard © Getty Images 4 - DE'ANDRE HUNTER (PF/Atlanta Hawks/Virginia): Hunter ist ein idealer NBA-Profi moderner Prägung. Er hat einen guten Dreier, ist ein exzellenter Verteidiger aus dem dafür bekannten Virginia-System und kann mit seinem Body von SG bis PF im Small Ball eingesetzt werden. NBA-Vergleich: Jayson Tatum, Robert Covington © Getty Images Anzeige 3 - RJ BARRETT (SG/New York Knicks/Duke): Der junge Kanadier kann für sich und seine Mitspieler kreieren. Er hat ein gutes Gespür für das Spiel und wuchs auch bei Duke zum Anführer. Muss an seiner Wurfauswahl und seiner Freiwurfquote arbeiten. NBA-Vergleich: Andrew Wiggins, Tracy McGrady © Getty Images 2 - JA MORANT (PG/Memphis Grizzlies/Murray State): Ein Point Guard, der vor Athletik und Explosivität nur so strotzt, aus jeder Lage scoren kann, Rebounds holt, manchmal etwas wilde Würfe nimmt und Probleme mit Ballverlusten hat. NBA-Vergleich: Russell Westbrook, Mike Conley © Getty Images 1 - ZION WILLIAMSON (PF/New Orleans Pelicans/Duke): Den Hype hat Williamson in seiner einzigen Saison für Duke mehr als gerechtfertigt. Seine Kombination aus Athletik, Power, Explosivität, Basketball-IQ und Körperkontrolle ist noch nie dagewesen. Am Dreier muss er noch arbeiten. NBA-Vergleich LeBron James, Charles Barkley © Getty Images

Jenes „erste offizielle Spiel“ in der Regular Season liegt inzwischen bereits über einen Monat und 20 Partien zurück – von Zion Williamson fehlt auf dem Parkett aber nach wie vor jede Spur. Gegenüber den Medien hat er sich seitdem nicht mehr geäußert, die Pelicans veröffentlichen dagegen ein Verzögerungs-Statement nach dem anderen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Anzeige

New Orleans wartet auf Einschätzung des Arztes

Wann der Power Forward zum ersten Mal seit Mai wieder spielen wird, ist aktuell immer noch völlig unklar. Erst kürzlich wurde er überhaupt für Kontaktübungen freigegeben, inzwischen konnte er zumindest Übungen im 3-gegen-3-Format absolvieren. Aktuell wartet die Organisation nach Auskunft von Cheftrainer Green darauf, dass sich ein Fuß-Spezialist die neuesten Röntgenbilder ansieht.

Erst wenn diese positiv ausfallen und er für das klassische 5-gegen-5-Training freigegeben wird, kann das Team auch zeitlich eine Rückkehr zumindest ins Auge fassen.

Das Rätsel um das Wunderkind, das in der vergangenen Saison im Durchschnitt 27 Punkte und 61 Prozent verwandelte Würfe in 61 Spielen aufweisen konnte, sorgt vor allem bei den Fans für Ärger.

Fans über Hinhaltungstaktik verärgert

War man ob der Nachricht des Fußbruchs schockiert, beruhigte die Aussage, Williamson wäre zum Start der Regular Season zurück. Doch seitdem immer wieder Verzögerungs-Statements veröffentlicht werden, wird der Ärger auf die Führungsetage immer größer – und das Vertrauen schwindet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Warum die Franchise die schwere Verletzung so lange verschwieg, ist inzwischen klar. Der 21-Jährige selbst äußerte den Wunsch nach Privatsphäre und wollte keine Details seiner eigenen Verletzung in den Medien lesen. Für die Beziehung zwischen Spieler und Führungsetage ein förderlicher Schritt, zumal New Orleans alles versuchen muss, damit Williamson seinen Vertrag verlängert. Die Anhänger sehen diese Geheimhaltungstaktik dagegen mehr als nur kritisch.

undefined

Ob hinter all den Ereignissen und Verkündungen aber wirklich immer Taktik steht, wird bezweifelt. Vielmehr sorgen die diffusen Aussagen von Vice President Griffin dafür, dass Spekulationen darüber laut werden, ob die Organisation überhaupt frühzeitig in die Verletzung eingeweiht wurde.

Pelicans versuchen es Williamson recht zu machen

Angesprochen auf das Datum des Fußbruchs sprach Griffin bereits von „früh im Sommer“ oder auch von „vor der Sommerliga“. Ein gewisser Grad an Unkenntnis könnte auch dadurch entstanden sein, dass sich Williamson nicht bei einem Teamarzt behandeln und operieren ließ und stattdessen auf eigene Faust einen externen Spezialisten konsultierte, der unter anderem bereits den Knöchel von Warriors-Superstar Stephen Curry behandelt hatte.

Anzeige

Dass man in New Orleans alles tut, um es dem Wunderkind recht zu machen, versteht sich von selbst. So tauschte das Team bereits mehrere Mitarbeiter aus und veränderte das Essen, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Der Erfolg hält sich dabei aber in Grenzen.

Und das nicht nur, weil der Fuß offenbar noch nicht wieder voll belastbar ist. Denn in den vergangenen Tagen schaffte es ein Thema in die Schlagzeilen, das im Zusammenhang mit dem 21-Jährigen eigentlich Vergangenheit sein sollte: sein Gewicht.

NBA-Legende Frazier über Gewicht entsetzt

So tauchten Bilder des Sportlers auf, auf denen er im Vergleich zu seinen vergangenen Auftritten deutlich an Gewicht zugelegt hat. Die Rede ist von mehr als 150 Kilo. Für NBA-Legende Walt Frazier ein Schreckensszenario. „Meine Güte, er muss dieses Gewicht los werden. Er ist erst 21 Jahre alt und muss bereits an seinem Gewicht arbeiten“, zeigte er sich entsetzt.

Bis Williamson endlich wieder auf das Parkett zurückkehren kann, muss er also noch mehr als nur eine Baustelle bearbeiten.

Alles zur NBA auf SPORT1.de