Tschechien: Früherer Verbandspräsident in erster Instanz verurteilt

Miroslav Pelta wurde in erster Instanz verurteilt © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Miroslav Pelta, früherer Präsident des tschechischen Fußballverbandes (FACR), ist wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in erster Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 56-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro bezahlen. Dies berichteten tschechische Medien am Freitag. Pelta legte demnach unmittelbar Berufung gegen das Urteil ein.