FC Bayern nach JHV: Katar-Kritiker Michael Ott über Tumulte, Hainer und Kahn

Selbst Hoeneß fehlen die Worte: So chaotisch endete Bayerns JHV

Nach der Jahreshauptversammlung des FC Bayern bezieht Klub-Mitglied Michael Ott bei SPORT1 nochmal klar Stellung und übt harsche Kritik an den Bossen. Oliver Kahn nimmt er aber in Schutz.

Michael Ott hatte sich am Freitag immer noch nicht beruhigt.

Es war eine kurze Nacht für den eingefleischten Fan und des FC Bayern , der sich als aktives Vereinsmitglied gegen das Katar-Engagement seines Klubs stellt. Die Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters endete am Donnerstag mit Tumulten .

Ott vermisst souveränen Umgang

Ott bekam nach der Ablehnung seines Katar-Antrags auf der JHV keine Möglichkeit mehr zur Diskussion - und prangert dies nun an.

„Selbst wenn man meinen Antrag nicht zur Abstimmung zulässt, was ich auch schon fragwürdig gefunden habe, dann hätte man doch mindestens einen souveräneren Umgang damit finden können“, stellt er klar: „Man hätte mich meinen Antrag einfach so vorstellen und ein Stimmungsbild machen oder mir am Ende wenigstens meinen Wortbeitrag von drei Minuten lassen können.“